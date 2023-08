Aggredito e picchiato a sangue ad Alassio, condizioni in miglioramento: è stato estubato

Alassio. Era stato trovato in auto, ferito in modo grave, e trasportato d’urgenza all’ospedale. Ma per fortuna sembrano in miglioramento le condizioni dell’uomo aggredito e picchiato a sangue ad Alassio: è stato estubato.

Ma al momento il riserbo è massimo mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto, avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri.

Numerose le chiamate al 112 per segnalare la presenza di una persona ferita gravemente, esanime all’interno di un’auto, a sua volta vandalizzata.

Diverse le lesioni riportate dall’uomo, stando a quanto riferito di origine straniera, riconducibili probabilmente a percosse (non ci sarebbe stato l’utilizzo di armi).

Ancora tanti gli aspetti della vicenda da chiarire: dalla dinamica alle motivazioni, ma anche se l’uomo sia stato picchiato in auto oppure se sia rifugiato lì per proteggersi dall’aggressione.

Un importante aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver filmato l’accaduto.