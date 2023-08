Aggredisce la fidanzata, i passanti la difendono: caos a Vado e intervento dei carabinieri

Vado Ligure. Brutto episodio nel pomeriggio odierno (15 agosto) a Vado Ligure, dove, intorno alle 16, una lite di coppia è finita in violenza.

Protagonisti della vicenda, due fidanzati di origine sudamericana, ma quella che inizialmente sembrava solo una discussione è degenerata.

L’uomo l’ha colpita e solo l’intervento di alcuni passanti, accorsi per difenderla attirati dalle urla, ha evitato il peggio. L’intervento esterno non è però bastato a sedare gli animi e immediata è scattata la chiamata ai carabinieri.

I militari, intervenuti sul posto, sono riusciti a far desistere l’aggressore, che sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Per fortuna, nonostante il caos, stando a quanto riferito la donna non ha riportato gravi lesioni in seguito all’accaduto.