Acqua torbida a Boissano, il Comune: “In attesa delle analisi per revocare il divieto di utilizzo per scopo alimentare”

Boissano. Resta in vigore il divieto di uso dell’acqua a fini potabili e alimentari, così come previsto dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Paola Devincenzi.

Il provvedimento è stato preso in via precauzionale, a causa del colore torbido dell’acqua dei rubinetti. Secondo Servizi Ambientali, gestore della rete boissanese, “le cause posso essere imputate a problemi di falda idrica e dalla relativa captazione dell’acqua dai pozzi di emungimento del pubblico acquedotto”.

“Da sopralluogo effettuato questa mattina – spiegano dal Comune in una nota – risulta che dai pozzi esce acqua pulita. Eventuali impurità potrebbero essere determinate da residui presenti nelle tubazioni e in prossimità dei contatori che a poco a poco dovrebbero sistemarsi. Attendiamo in ogni caso i risultati delle analisi per revocare l’ordinanza. Per il momento resta in vigore il divieto di uso dell’acqua a fini potabili e alimentari”.

I boissanesi dovranno dunque attendere ancora qualche ora per avere la certezza che l’acqua sia potabile e quindi tornare ad utilizzarla anche per cucinare.