Acqua Andora, Rivieracqua: “Possibili problemi di approvvigionamento nei momenti di massimo prelievo”

Andora. Nuovi, possibili problemi di approvvigionamento idrico ad Andora. Lo comunica, in una nota, la società Rivieracqua.

“Gli elevati consumi che si stanno registrando, unitamente alla limitata disponibilità di risorsa idrica in ragione della persistente siccità, stanno già determinando situazioni di difficoltà di approvvigionamento nell’entroterra della provincia di Imperia e, in particolare, nelle zone alte del comune di Imperia e del comune di Andora, soprattutto in coincidenza dei momenti di massimo prelievo”, si legge nel documento.

“Nei prossimi giorni ed in alcune ore della giornata, si potranno quindi verificare cali di pressione e, in qualche caso, la temporanea interruzione del servizio. Laddove necessario si provvederà all’attivazione di un servizio sostitutivo di emergenza per l’approvvigionamento idrico”.

C’è tuttavia una buona notizia: “Nella giornata di domani, giovedì 10 agosto, sarà attivato un altro tratto della nuova condotta Roya nel comune di Imperia; tale intervento consentirà un potenziamento del rifornimento idrico ai comuni del levante sino ad Andora, rappresentando un ulteriore passo avanti nel completamento del Masterplan Acquedotto Roya”.