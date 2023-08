Acqua Andora, FdI: “Fondamentale reperire una fonte di approvvigionamento da levante”

Andora. Il circolo Fratelli d’Italia di Andora e della Val Merula interviene in merito alla crisi idrica attraversata dalla città rivierasca.

“La comunità ligure ed i suoi amministratori non hanno la piena consapevolezza della gravità della situazione di approvvigionamento idrico della città, che da troppo tempo subisce gravissimi danni non soltanto alla sua economia ma addirittura vede messa a rischio la salute dei suoi abitanti. I provvedimenti sino ad ora previsti per rimediare alla situazione sono diluiti nel tempo (il nuovo collegamento con l’acquedotto del Roja prevede lunghissimi tempi di realizzazione) e di dubbia efficacia (i dissalatori acquisiti in affitto dal Comune a caro prezzo funzionano a ritmo ridotto)”.

Durante la riunione del circolo del 31 luglio, è intervenuto anche il sindaco di Stellanello Claudio Cavallo nella doppia veste di iscritto al circolo e di commissario provinciale, che ha dichiarato: “Acqua dolce per tutti? Certo è l’obbiettivo, ma come? facile cavalcare la protesta, soprattutto da chi quando ha avuto la possibilità di governare a livello nazionale ha creato solo casini. Una proposta deve essere concreta ed attuabile da chi con fatica ed impegno, cerca quotidianamente di amministrare per andare incontro alle esigenze dei propri cittadini.”

“Mentre i cittadini hanno il diritto di esprimere anche pubblicamente la loro giusta protesta, le forze e i movimenti politici hanno il dovere di dare il loro contributo di idee e proposte per una soluzione definitiva del problema e pertanto, stigmatizzato il palese tentativo di cavalcare la situazione a soli fini elettorali con sterili manifestazioni di piazza”.

Per questo il ricolo “pone l’accento sulla necessità di una soluzione definitiva della crisi, che non potendo dipendere dai soli capricci della natura, non può non fare riferimento alla esigenza imprescindibile del reperimento di una fonte di approvvigionamento idrico ulteriore dal levante, ricco della possibilità di fornitura di acqua e con ridotti tempi di allaccio” e chiede “l’attenzione degli amministratori e della cittadinanza su tale ipotesi progettuale che consentirebbe in tempi ridotti il superamento temporaneo della crisi e, all’esito dei lavori previsti per l’acquedotto del Roja, una soluzione definitiva per la città attraverso una duplice fonte di approvvigionamento idrico”.