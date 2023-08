Accessi abusivi al Lido delle Sirene, Rebagliati: “Interventi del Comune limitati dalla legge”

Bergeggi. Dopo la segnalazione di un lettore di IVG – pubblicata nella giornata di ieri, martedì 1 agosto, sul nostro giornale – con riferimento alla “situazione di degrado al Lido delle Sirene”, il sindaco di Bergeggi Maria Rebagliati ha deciso di intervenire sulla questione attraverso una nota ufficiale.

“La spiaggia Lido delle Sirene – spiega il primo cittadino a IVG – è a tutt’oggi oggetto di concessione demaniale in capo ad un soggetto privato. Gli eventi meteomarini del 2018 e 2019 hanno provocato ingenti danni alle strutture e alle attrezzature dello stabilimento balneare, non consentendo più la riapertura in sicurezza dell’attività. A seguito di tali eventi ed in forza di pronuncia della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, il Comune di Bergeggi, ha emesso ordinanza, in carico alla concessionaria della spiaggia, finalizzata alla demolizione della scala di accesso che collegava la via Aurelia alla spiaggia stessa”.

“La stessa concessionaria – precisa Rebagliati – aveva a suo tempo presentato una bozza di progetto di ripristino del sito, anche in accordo con l’amministrazione comunale, che tuttavia non ha trovato favorevole riscontro da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nella persistente impossibilità da parte del concessionario, di adempiere all’ordinanza di demolizione della scala, anche in ragione dell’ingente somma necessaria a completare l’intervento, si sta valutando la possibilità di intervento da parte dell’amministrazione, quantomeno ai fini del recupero ambientale del sito, che ad oggi non sarebbe comunque possibile proprio in virtù dell’esistenza di una concessione demaniale in capo a terze persone”.

Per motivi di sicurezza, a causa della pericolosità della scala, il Comune di Bergeggi ha emesso dal 2019, ordinanza per il divieto di accesso ai luoghi e ha delimitato fisicamente l’accesso via terra.: “Purtroppo – sottolinea il sindaco – ancora oggi sono moltissime le persone che, non curandosi dei divieti e dei pericoli oggettivi presenti, scavalcano le cancellate per ridiscendere sino alla spiaggia. Nei giorni scorsi, alla luce della situazione di degrado e di pericolo, non solo per le persone ma anche per gli habitat naturali presenti, il Comune ha emesso nuova ordinanza, sempre a carico dei concessionari, finalizzata alla rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle attrezzature abbandonate sulla spiaggia e alla chiusura con elementi fissi delle strutture ancora presenti”.

“Il Comune, pur nel limite di quanto le leggi ed i regolamenti consentono in termini di intervento su un’area demaniale su cui ad oggi è in essere una concessione di utilizzo da parte di terze persone, sta esperendo ogni azione utile al fine di mitigare situazioni di degrado ambientale e di pericolo per l’incolumità pubblica, troppo spesso trovandosi tuttavia a che fare con fruitori ‘poco civili’ e non rispettosi delle regole del vivere comune e dell’ambiente”, conclude il sindaco di Bergeggi.