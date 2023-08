A12, auto ribaltata: donna di 76 anni con un dito amputato e corsa in ospedale. Traffico in tilt

Liguria. Grave incidente in tarda mattina sull’autostrada A12 in direzione Livorno. Per cause da chiarire un’auto si è ribaltata e una donna nell’impatto ha riportato l’amputazione del dito di una mano. È successo poco dopo le 11, nel tratto tra Nervi e Recco. Il traffico è bloccato con 6 km di coda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autostrade, la Croce Verde di Quinto e l’automedica del 118 di Genova.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una 76enne che ha riportato un grave trauma alla mano. La donna è stata portata in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Martino e da qui trasferita in elicottero al San Paolo di Savona specializzato in questo genere di interventi.

A chi è in viaggio verso Livorno, Autostrade di uscire a Genova Nervi e rientrare in A12 a Recco, dopo aver percorso la strada statale 1 Via Aurelia.