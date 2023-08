A Varazze show di Vanni Oddera, i Supereroi e tanti spettatori per raccogliere fondi per aiutare Giada Ottonello

Varazze. Anche questa volta la città di Varazze non si è certo tirata indietro nel tendere una mano alla sua concittadin in occasione dell’evento benefico “Tutti per Giada vol.2” che si è tenuto ieri.

Nata da un’idea di Gianluca Savino, del salone Savino Lottero, e realizzata in collaborazione con il Comune di Varazze, l’associazione I 3 Borghi e i negozianti locali, la manifestazione ieri sera ha animato viale Nazione Unite tra lo show di Vanni Oddera, esibizioni di freestyle, il gruppo dei supereroi e tanti tanti spettatori che hanno assistito e poi contribuito ad aiutare la nostra Giada Ottonello.

Il ricavato, che per scelta dell’organizzazione rimane riservato così da garantire discrezione, sarà utilizzato per contribuire all’acquisto di nuove protesi per la nostra giovane concittadina che, a causa di una grave malattia, ha improvvisamente subito l’amputazione degli arti.

Il consigliere regionale Alessandro Bozzano presente per rappresentare e portare l’appoggio di Regione Liguria all’evento. “Grazie a Vanni Oddera e alla sua squadra, ai supereroi e a tutti coloro che senza entrare in scena hanno lavorato per il buon esito della manifestazione. Grazie al Comune di Varazze e al sindaco Luigi Pierfederici che ha immediatamente dato disponibilità e assistenza organizzativa. Ma soprattutto grazie a Giada, un grande esempio per tutti noi. Giada siamo tutti con te!”, ha detto Bozzano.