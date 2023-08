A Quiliano incontro pubblico sul nuovo rigassificatore: “Necessario il confronto con i cittadini”

L’amministrazione comunale di Quiliano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini in merito al progetto del nuovo rigassificatore e il collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, per la parte di competenza del territorio quilianese.

L’incontro pubblico si terrà lunedì 28 agosto alle ore 20.45 presso il Teatro Nuovo di Valleggia. Un appuntamento che arriva dopo la manifestazione di ieri a Vado Ligure e che si inserisce nell’attuale mobilitazione del territorio in merito alla collocazione e funzionalità del nuovo impianto energetico.

“Quest’iniziativa rientra nell’attività di informazione e di consultazione avviata dall’amministrazione comunale in preparazione dell’incontro del 31 agosto con la struttura commissariale, Snam e Rina, nel quadro di gestione del procedimento amministrativo avviato con la presentazione progettuale e l’iter in corso” spiega il sindaco Nicola Isetta.

“Questo incontro è un’impostazione conseguente anche alla presa d’atto della scelta da parte del commissario e di Snam di aver depositato il progetto e avviato il procedimento amministrativo, almeno per la parte che interessa il comune di Quiliano (nuovo tracciato e nuove aree a servizio funzionali al metanodotto e al collegamento alla rete nazionale), senza una preventiva discussione e concertazione con l’amministrazione comunale”.

“Inoltre, è stato organizzato l’incontro pubblico anche dopo aver preso atto della scelta di svolgere il confronto tecnico a Genova e aver ritenuto “non utile” la presentazione del progetto sul territorio” conclude il primo cittadino, che invita la cittadinanza alla massima partecipazione.