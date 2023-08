A Plodio tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati lungo la Sp11

Plodio. Si è conclusa la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati nelle località Fagioli, Case Baccino e Ciancaplino, lungo la Sp 11.

“Queste opere – spiega il sindaco Gabriele Badano – rappresentano l’atto finale o quasi di un lungo percorso che da tempo abbiamo portato avanti con costanza e determinazione, diretto a rendere la main street di Plodio più sicura ed il nostro bel paese più vivibile. Anni fa la strada provinciale versava in pessime condizioni, la situazione di pericolosità, dovuta anche ad auto, moto e camion che viaggiavano a velocità troppo sostenuta senza rispettare i limiti di velocità, veniva segnalata da tempo da numerosi cittadini. Per cui l’amministrazione comunale ha iniziato un confronto con Provincia di Savona ottenendone finalmente la riqualificazione mediante riasfaltatura dei lunghi tratti ammalorati, posa di nuovi guard-rail, nuova segnaletica orizzontale e alla realizzazione di inediti camminamenti pedonali specifici, senza gravare troppo sulle tasche dei residenti”.

E prosegue il primo cittadino: “Troppo spesso i pedoni rischiavano di essere falciati da chi pensa di guidare su una pista da F1. Ricordiamoci che chi guida o cammina siamo Noi stessi. Purtroppo abbiamo visto e continuiamo a vedere quali sono le conseguenze di una guida non rispettosa del codice della strada.

Oggi con gli attraversamenti pedonali rialzati si è attuato un ulteriore intervento possibile in questo momento per ridurre la velocità dei veicoli nei tratti giudicati più pericolosi: senza essere troppo invasive queste azioni inducono i guidatori dei veicoli a viaggiare ad una velocità tale da far sì che si migliori notevolmente la fruibilità della strada e le persone possano camminare in sicurezza. In seguito si potrà intervenire con ulteriori accorgimenti”.

“A Plodio si vive bene e vogliamo che continui ad essere così nel rispetto e nella sicurezza di tutti”, conclude Badano.