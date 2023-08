A Loano la Festa della Musica con Dargen D’Amico: una notte di note e divertimento

Loano. La magia della musica arriva a Loano con una serata imperdibile: la Festa della Musica in programma il 10 agosto 2023 a partire dalle 21 in piazza Italia. L’evento, organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport in collaborazione con Strobe srl, promette di offrire un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica.

“La Festa della Musica di Loano è un’iniziativa che nasce dalla volontà di celebrare l’arte della musica e di offrire al pubblico una serata all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – Quest’anno l’evento sarà caratterizzato da una line-up eccezionale, con ospiti di fama nazionale e talenti emergenti, pronti a far vibrare il pubblico con le loro performance uniche. Tra gli ospiti di spicco avremo il piacere di accogliere lo showcase di Dargen D’Amico, artista di grande carisma e talento, noto per i suoi testi intensi e le melodie coinvolgenti. Con la sua presenza carismatica sul palco, Dargen D’Amico saprà conquistare il pubblico e regalare una performance indimenticabile”.

Prenderà alla Festa anche Leschio, talentuoso rapper di Cagliari, classe ’96. Ha iniziato con la rap band Lyrical Dropperz, ma dal 2017 ha intrapreso la carriera da solista. Ha pubblicato due album, “Less Problems” e “Godless”, e ha ottenuto successo con singoli come “Carillon” e “Damnson”. Ha partecipato a un cypher locale e ricevuto attenzione da radio e testate del settore. Di recente ha collaborato con Zuia per i singoli “Guggenheim” e “100 Aerei”. La sua carriera continua a crescere con promesse per il futuro.

Ospiti della serata saranno anche Masenzolo & Andy Zeet, i fratelli nel mondo della musica, capaci di incantare il pubblico con la loro fusione di stili e voci affascinanti. La loro recente collaborazione con Universal Music Italia ha portato alla pubblicazione dell’album “Fantasy”, che ha scalato le classifiche italiane, guadagnandosi il plauso della critica e del pubblico.

Non mancheranno le esibizioni di altri talentuosi artisti italiani. GAJO, il talentuoso DJ e produttore di Torino, regalerà al pubblico una performance energica e coinvolgente. Biggie, il giovane e promettente rapper italiano, incanterà gli spettatori con il suo stile unico e la sua carica di energia.

Inoltre, l’evento vedrà anche l’esibizione di Flex, il giovane artista con il dono di emozionare attraverso le sue melodie commoventi, e di Dr. Sand, il talentuoso artista del genere club, capace di trasformare la serata in un’esplosione di energia e divertimento.

Come sempre a presentare l’evento saranno i talenti di Strobeparty Gabriele Amenduni, Giacomo Aicardi e Riccardo Gallo.

“Inoltre, l’animazione della serata sarà curata dal negozio di vestiti Aswel Loano, che ha voluto sposare l’iniziativa e contribuire a rendere la Festa della Musica un evento ancora più coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti – spiegano da Strobe – Un sentito ringraziamento va anche a Tecnocasa Loano, che generosamente si è offerta di curare i premi per gli artisti partecipanti. La loro collaborazione è stata fondamentale per valorizzare e sostenere il talento musicale presente alla Festa della Musica di Loano. Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine a tutte le attività commerciali che, con il loro generoso sponsor, hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione e hanno permesso di offrire un evento di alto livello per la comunità locale e i visitatori. L’entusiasmo e il sostegno di questi partner rendono possibile la realizzazione di una serata straordinaria dedicata alla musica, all’arte e all’intrattenimento. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e supportato la Festa della Musica a Loano. Siete parte integrante del successo di questo evento e vi aspettiamo numerosi il 10 agosto 2023 in Piazza Italia per una notte magica di note e divertimento”.

La Festa della Musica a Loano sarà un evento unico, in cui la musica avrà il potere di unire e coinvolgere il pubblico in una serata di festa e divertimento. L’ingresso è gratuito, quindi tutti gli appassionati di musica e i curiosi sono invitati a partecipare e vivere insieme questa straordinaria esperienza.