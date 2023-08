A Loano il mercatino dell’Istituto Falcone per raccogliere fondi a favore del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Loano. Continua la collaborazione tra l’Istituto Falcone e il Comune di Loano con la manifestazione “Universo in rosa” che si svolge in questi giorni con diverse iniziative in vari luoghi della città, allo scopo di sensibilizzare su temi legati al mondo femminile.

Gli studenti del corso Grafica, con i lavori realizzati per la mostra che si è svolta lo scorso novembre a Palazzo Doria in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, propongono al pubblico un percorso attraverso la violenza sulle donne nell’arte dal titolo “Cornici narrative. Metanarrazione della violenza nell’arte”. I ragazzi, per questa versione estiva della mostra, hanno allestito con i loro manifesti le vetrine di negozi e altre attività del centro storico.

Inoltre a partire dalle ore 18 di sabato 5 agosto, gli alunni del corso Moda terranno un mercatino in Piazza Italia, presentando i prodotti da loro confezionati nel laboratorio dell’Istituto. L’evento ha lo scopo di raccogliere proventi da devolvere al centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano.