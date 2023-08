A Finalpia il 49esimo Festival della Palma d’Oro

Finale Ligure. Il 49esimo Festival della Palma d’Oro di Finale Ligure conferma i caratteri fondamentali: l’internazionalità e la promozione di giovani talenti musicali.

La giuria quest’anno rappresenta l’Australia, la Germania, il Giappone, l’Italia, accanto ai membri storici, Takahiro Seki (Presidente di giuria), Hans-Peter Stenzl, Volker Stenzl, Luca Trabucco, Luca Rasca (Direttore artistico), si uniscono quest’anno Yoon Sen Lee e Marcella Crudeli.

I 12 candidati (sotto i 35 anni) che hanno superato la prova online provengono da Australia, Cina, Corea, Giappone, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina.

Si consolidano quest’anno le prestigiose collaborazioni: con Fazioli pianoforti, che offre i suoi strumenti e invita i vincitori nella Fazioli Concert Hall di Sacile; con la città tedesca di Donzdorf, che ospita la Giuria e i tre finalisti del concorso finalese per il Premio Donzdorf, in cui i musicisti si esibiranno in una prova musicale con il quartetto. Tra le curiosità di questa manifestazione di Donzdorf c’è la tradizione a fine concerto di sorteggiare un biglietto di alcuni spettatori, che possono vincere un soggiorno a Finale Ligure (!).

La serata inaugurale del Festival Palma d’Oro di Finale Ligure, animato dai concertisti della Giuria, si terrà ai Chiostri dell’Abbazia di Finalpia lunedì 28 agosto.

Il concorso musicale prenderà il via giovedì mattina nell’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo.