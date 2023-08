A Carcare torna l’antica fiera del bestiame

Carcare. Venerdi 25/8 sabato 26 e domenica 27 torna la manifestazione denominata l’antica fiera del bestiame edizione 2023 a Carcare.

L’appuntamento è organizzato dal Comune di Carcare con la collaborazione e partecipazione del CIV e di tutti i suoi associati e di tutte le attività Carcaresi, commercianti, pubblici esercizi e associazioni sportive e di volontariato.

Si parte dal mattino di venerdì 25 con il mercato dei produttori locali, il mercato dell’artigianato e dell’hobbistica che si arricchirà di espositori nelle giornate di sabato e domenica. Dalle 17:00 di venerdì per le vie del paese i pubblici esercizi e i commercianti anche in sede delocalizzate proporranno varie degustazioni e tanta musica che accompagneranno e allieteranno le tre serate della manifestazione per le vie del centro storico.

Sabato e domenica nella pista polifunzionale “Melvin Jones (pista rossa per i Carcaresi) giochi per grandi e piccini curato da VB eventi. Sempre per i più piccini in piazza Caravadossi da venerdì 25 fino a tutto il 27 sarà presente un piccolo luna park.

Domenica 27 per l’intera giornata in via Naronti sarà allestita la rassegna espositiva degli animali quali bovini, equini, equidi e ovocaprini, oltre ad piccoli animali da cortile. Per tradizione si concluderà la manifestazione con il falò di San Giovanni che si svolgerà martedì 29 agosto alle ore 22,30 sul Lungobormida – Viale Valletti.