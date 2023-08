A Carcare inaugurata la mostra di Luca Moretti sul fascino delle divise militari

Carcare. Ha preso il via oggi, e si protrarrà fino al 25 agosto in piazza Caravadossi 21, (nell’edificio dell’Ufficio postale, ndr) “Military Dress”, l’esposizione curata dal fashion designer Luca Moretti dedicata al contesto militare attraverso un repertorio storico, culturale, ma anche stilistico.

La mostra, aperta al pubblico in orario dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 17.30, è la prima tappa di un percorso che toccherà anche Savona, Genova, Imperia, Sanremo, Cuneo e Roma.

“Oggi viviamo nell’era dell’immagine ed è per questo che occorre rivalutare e mantenere, anche se in chiave diversa, la tradizione – sottolinea lo stilista ligure di origini carcaresi – L’esposizione è utile ad analizzare l’importanza della presenza dei Carabinieri, dei Corpi e degli Istituti Militari che mediante una ricerca approfondita mette in evidenza il valore di una vasta gamma da prima di Bottoni storico-militare ma anche Uniformi nonché di cimeli di magnifica bellezza, dove la precisione nei dettagli prescinde da un’abile artigianalità manifatturiera sorprendente sul piano dello stile fino a riferimenti storici, illustri, con espressivo elogio al Tricolore Italiano, e non solamente”.

Si ringrazia per il prezioso aiuto in particolare l’Arma dei Carabinieri di Carcare e Cairo Montenotte, Carabinieri Forestali, Scuola di Formazione Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, Corpo della Guardia di Finanza, Aereonautica, tutti i militari effettivi e le figure autorevoli di grado e non.