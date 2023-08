Cairo Montenotte. Quell’autoscala su cui si è trovato tante volte per lavoro l’ha accompagnato nel suo ultimo viaggio, insieme ai colleghi che oggi piangono Stefano Leoncini, il Vigile del fuoco di Cairo, originario di Giusvalla, morto sabato scorso mentre era in servizio a causa di un malore improvviso.

“Non abbiamo ancora metabolizzato la perdita di Daniele (Perrone, ndr) e ora stiamo piangendo Stefano – Così il capo distaccamento Maurizio Gallareto ha iniziato il suo discorso commosso di commiato – Cerco di immaginarlo qui seduto con noi, era un vigile “anziano”, nel nostro gergo esperto, e trasmetteva le tecniche di intervento ai giovani con coraggio sempre in sicurezza. Vorrei farlo conoscere a chi non ha avuto la fortuna di averlo come collega e come amico. Era molto diretto, tutti lo stimavano, era un gran soccorritore da oltre trent’anni in caserma a Cairo, sempre nel turno D. Tanti anni insieme, più di trenta. Ha messo da parte la carriera per dedicarsi di più alla famiglia nonostante le sue grandi doti. Al figlio Diego dico di essere molto orgoglioso del papà, e di seguire la traccia che ha lasciato a tutti noi”.

Proprio nella caserma di via XXV Aprile è stata allestita la camera ardente da cui è partita oggi la salma per le esequie. Il giorno del malore fatale, il vigile era rientrato da un intervento sulla A6 e aveva pranzato con i colleghi quando si è sentito male e nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Una persona gioviale e sempre disponibile, così lo descrivono amici e conoscenti, che amava il suo lavoro e l’ha sempre svolto con passione e professionalità.

In molti hanno voluto salutare il cinquantaseienne in servizio al distaccamento di Cairo. “La vita terrena tra mille fatiche e mille gioie è solo un riflesso di quella bellezza che ci attende oltre alle fragilità umane – queste le parole del parroco Mirco Crivellari che ha celebrato il funerale nella chiesa di San Lorenzo – Anche Stefano risorgerà, la nostra esistenza è eterna e abbracciata dall’amore di Dio. Siamo qui per accompagnarlo nella vita più grande. Quante volte lui ha aiutato e salvato il prossimo, ora invece chiediamo al Signore di accogliere e sostenere lui e i suoi famigliari, mamma Vilma, la moglie Carla e il figlio Diego”.