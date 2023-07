Voxonus Festival, domenica 16 luglio “Musica nel mondo” fa tappa al museo del vetro di Altare

Altare. Dopo il successo di Vado Ligure (foto in allegato), la rassegna musicale Voxonus Festival approda domenica 16 luglio (ore 21.15) ad Altare, nel giardino del Museo dell’Arte Vetraria Altarese. Location affascinante e crocevia di storie antichissime, Villa Rosa è uno dei più significativi esempi di stile Liberty in Liguria, scrigno di bellezza e di eventi culturali che incontrano anche l’Orchestra Sinfonica di Savona. In occasione del nuovo sodalizio con la Direzione regionale Musei Liguria, la dodicesima edizione del Voxonus presenterà tre concerti tra cui il primo, Musica nel Mondo, ha registrato sold-out in tutte le precedenti rappresentazioni.

Musica nel Mondo sarà eseguito da Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica e Maurizio Baudino, chitarra, per esaltare celebri composizioni di vari generi musicali tra Europa e paesi d’oltremare. Il concerto è realizzato con il contributo, tra gli altri, di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Fondazione De Mari. Evento a ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso.

IL PROGRAMMA

Il trio viola, fisarmonica e chitarra aprirà una finestra sui generi extra-colti collegando epoche, stili e tradizioni musicali in un viaggio oltre le Colonne d’Ercole. Un percorso che porta i nomi di Piazzolla, Tenco, Bach, Albeniz, Laurenz, Mascagni, Paganini, Louiguy, Velázquez Torres, Jobim, Mendoza y Cortés, che si potrebbe quindi sottotitolare ”da Bach a Piazzolla”. Sviluppato con l’intento di calare l’ascoltatore nelle varie culture grazie al potere evocativo della musica, Musica nel Mondo è un’esperienza immersiva frutto della ricerca crossover condotta dal Voxonus Festival. Sulle note di alcuni dei più grandi compositori del Sette-Ottocento e su quelle di autori più vicini a noi in linea temporale, gli interpreti saranno un po’ musicisti e un po’ marinai, pronti a traghettare il pubblico da una parte all’altra dell’Atlantico.

VILLA ROSA

Costruita all’inizio del Novecento per la famiglia Saroldi, Villa Rosa viene trasformata negli anni duemila nell’attuale Museo dell’Arte Vetraria grazie alla cooperazione tra Ministero della Cultura, Comune di Altare e Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria. Con il suo gioco di logge, balconi e terrazzini che si incontrano in un bovindo angolare, Villa Rosa è uno dei più rari e pregiati esempi di Liberty in provincia di Savona. Nelle stanze tutto rimanda alla millenaria storia del vetro di Altare, risultato dell’arte “nomade” dei suoi maggiori esponenti approdati, anche, anche in Sudamerica. Villa Rosa rappresenta al meglio l’anima di Altare: crocevia storico-artistico tra mare e monti.

«I giardini del Museo faranno da cornice ideale di questa serata dedicata all’incontro tra culture, lo stesso che oggi ci permette di poter ascoltare alcuni tra i brani più celebri e simbolici del mondo. Andremo in Francia con Édith Piaf, in Germania con Bach, in Argentina trasportati dal famosissimo Libertango e ancora in Brasile, Italia, Spagna, Grecia, Stati Uniti d’America. Musica nel Mondo è un concerto di produzione Voxonus e si conferma, data dopo data, un elemento cardine del festival: una chiave di lettura internazionale». Così Claudio Gilio, direttore artistico Voxonus Festival.

Dopo le tappe a Laigueglia e al Santuario di Savona per lo “Stabat Mater”, produzione del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, il festival presenterà le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi a Segno, Vado Ligure in data 22 luglio.

Ingresso gratuito. Si consiglia di arrivare mezz’ora prima dell’inizio del concerto. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 340 6172142.