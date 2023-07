Volo salvavita per una bimba appena nata: trasportata d’urgenza da Alghero al Gaslini di Genova

Genova. Bimba di appena 40 ore di vita è partita nella notte da Alghero ed è arrivata questa mattina intorno alle 5 all’aeroporto Cristoforo Colombo per essere trasferita d’urgenza all’istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il volo salvavita è stato effettuato dell’Aeronautica Militare, una volta giunta allo scalo genovese la piccola è stata prelevata da un’ambulanza e condotta all’ospedale pediatrico, dove è stata presa in cura dalle équipe specializzate.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.