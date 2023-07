Vittorio Bragazzi nuovo Presidente CNA Pensionati Liguria

Liguria. L’assemblea CNA Pensionati Liguria ha eletto Vittorio Bragazzi presidente.

La squadra di presidenza di CNA Pensionati Liguria si completa con i delegati territoriali: Patrizia Lazzaro presidente pensionati Genova, Angela Tasca presidente pensionati Savona, Claudio Pomodoro presidente pensionati La Spezia e Angelo Del Toro delegato CNA Pensionati Imperia. Entra, inoltre, nella direzione di Cna Pensionati Liguria Moruzzi Franco già membro del CdA del Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese nazionale.

Vittorio Bragazzi è stato dipendente di CNA svolgendo attività sindacale dal 1975 e seguendo con particolare attenzione la categoria dell’autotrasporto. Dal 1989 al 1999 ha ricoperto il ruolo di direttore di Cna La Spezia e con questa nomina prosegue il suo impegno nei confronti dell’associazione.

CNA Pensionati è il sindacato della Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media impresa per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani e lo sviluppo di politiche e azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello stato sociale e per la rappresentanza dei loro interessi nei confronti del Governo centrale, degli Istituti pubblici, delle Regioni, degli Enti locali.

La CNA Pensionati offre ai propri associati una serie di servizi di tipo amministrativo, sociale, ricreativo attraverso il Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, il CAF, CNA Cittadini, il Sistema CNA e le Società da esso controllate.