Via libera ai rigassificatori: “Impianto strategico per la Liguria e il Nord Ovest”

Liguria. “C’è una politica fatta di rinvii e indecisionismo, che cavalca i movimenti Nimby (non nel mio giardino) e li trasforma nel peggiore degli acronimi: Nimto (non durante il mio mandato), fenomeno che caratterizza quei politici o amministratori che, pur consapevoli che un’opera pubblica sia la soluzione ad un problema, la rinviano a dopo per non avere l’impatto sul proprio consenso elettorale”.

Lo ha detto la vicepresidente della X commissione Attività produttive Ilaria Cavo, di Noi moderati, alla sua dichiarazione di voto sulla fiducia al “decreto rigassificatori”, con il territorio savonese e vadese direttamente interessato in merito all’ipotesi di un nuovo impianto che potrebbe essere installato nel bacino portuale. Vado Ligure sembra restare in pole position come destinazione finale, tuttavia le analisi e livello tecnico e ambientali sono ancora in corso e anche Genova rimane tra le opzioni per la Liguria.

Si è infatti concluso in Aula alla Camera il voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto con “misure urenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico”, il Dl Rigassificatori. I sì sono stati 191, 108 i voti contrari e quattro gli astenuti. A seguire, il voto finale sul provvedimento, che passerà poi all’esame del Senato

Nella misura si prevede la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione e/o ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo, per la Liguria il presidente Giovanni Toti. E si amplia il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, fino a duecento giorni, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali.

“Una politica che sinora ha bloccato la soluzione, per esempio del problema dell’energia, per non scontentare i propri elettori, ma che per questo alla fine li ha lasciati insoddisfatti per le carenze di infrastrutture e servizi – aggiunge poi la deputata ligure -. Questo provvedimento è soprattutto il decreto dei rigassificatori: se ne avessimo avuto di più avremmo potuto coprire parte del nostro fabbisogno con il GNL, magari ottenendo un prezzo più basso e, probabilmente, ‘calmando’ anche la speculazione internazionale”.

“Da membro della commissione Attività produttive non posso non concentrare il mio intervento sulla responsabilità e la lungimiranza degli amministratori del territorio e su quanto sia preminente l’interesse nazionale, al quale va coniugato, e non contrapposto, l’interesse locale”.

“Lo dico anche da ligure, rivendicando con forza la scelta di Regione Liguria di accogliere una struttura in grado di acquisire gas liquido, riportarlo allo stato gassoso per immetterlo nella rete nazionale. Non sono consentiti egoismi e strumentalizzazioni”.

“Perché, per usare le parole del governatore ligure Toti, ‘si tratta di un impianto strategico per tutto il Nord Italia e i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari”.

“Pensare che le energie rinnovabili possano escludere del tutto l’uso dei rigassificatori è poco realistico, dato che queste fonti non forniscono energia in modo costante; il gas resterà un elemento fondamentale per garantire la costanza di approvvigionamento’. Ciò che oggi approviamo fa parte di un piano presentato dal precedente governo, che vedeva tra le fila dei propri sostenitori, gran parte dell’emiciclo” conclude la Cavo.