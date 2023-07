Via al bando di Musaq Quiliano Contest, manifestazione dedicata a musica emergente e Street Art

Quiliano. E’ uscito il bando del prestigioso contest dedicato alla musica emergente. Musaq Quiliano Contest è una manifestazione dedicata alla Street Art ed è un concorso nazionale dedicato alla musica emergente che selezionerà 6 artisti o band che si esibiranno sabato 2 settembre 2023 in una serie di concerti dal vivo al Parco di San Pietro in Carpignano di Quiliano.

La manifestazione è aperta a tutti cantautori, solisti o gruppi musicali, di musica originale (no cover) edita ed inedita. La partecipazione al contest è gratuita. Basterà inviare entro il 13 agosto: un video, tramite link se visibile sul web o anche in formato casalingo e realizzato con lo smartphone (in formato mp4, mov, avi o imv), di un proprio brano originale (no cover); una breve biografia corredata di foto in buona risoluzione; testo del brano inviato; specificare nome, cognome (ed eventuale nome d’arte), data di nascita, città di provenienza, recapiti telefonici ed email (eventualmente di tutti i membri della band).

Il materiale dovrà pervenire tramite mail all’organizzazione (se necessario eventualmente utilizzando WeTransfer) all’indirizzo e20associazioneculturale@gmail.com.

Entro il 21 agosto 2023 gli organizzatori del Contest ed il comitato d’ascolto, selezioneranno i finalisti, comunicando agli stessi la loro avvenuta selezione per esibirsi dal vivo sul palco del MUSAQ nel giorno 2 settembre.

Al termine dell’esibizione del 2 settembre una giuria di esperti del settore decreterà il vincitore del contest e dei premi collaterali. Il vincitore si esibirà a Faenza al MEI 2023, realizzerà un videoclip, una video-intervista e un book fotografico a cura di MyArtIs. Verranno anche assegnati il “Premio della Critica MUSAQ-Città di Quiliano” e il “Premio On-Air”, una promozione basic per un singolo inedito (passaggi radio e diffusione e pubblicazione del comunicato stampa) a cura de L’Altoparlante.

Tutti i finalisti svolgeranno durante la giornata attività promozionali con interviste radio inserite nei format radiofonici e su Rocker Tv. Durante la serata, e dopo i finalisti, si esibiranno prestigiosi headliner che renderanno la giornata del MUSAQ un evento speciale.

MUSAQ è organizzato da Città di Quiliano, Circolo degli Inquieti, Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari e la partnership di MyArtIs, MEI, Rete dei Festival, Quilianonline, Rocker Tv, L’Altoparlante