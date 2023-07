“Vetrina di Danza”: a Varazze due serate di grande spettacolo del Giardino delle Boschine

Varazze. Per due giorni, lunedì 10 e martedì 11 luglio 2023, Varazze si veste di Danza.

Da un’idea di Giovanna Badano, Direttrice Artistica e Didattica di A.S.D. Danzastudio Varazze, la quale per la 24a edizione presenta “Vetrina di Danza”: due serate di grande spettacolo nell’accogliente cornice del Giardino delle Boschine, con inizio alle ore 21.30: lunedì 10, Rassegna Scuole Danza Liguri e consegna Premio Palcoscenicodanza 2023;- martedì 11, Spettacolo “Dolce notte, quante stelle”.

La prima serata vedrà protagoniste alcune scuole del territorio: Alacritas Danza, Danza 3 Insoliti Movimenti, Il Gatto Danzante, Spaziodanza e Danzastudio Varazze, con l’assegnazione del Premio Palcoscenicodanza 2023 a Vinicio Colella, uno dei più importanti maestri accompagnatori della danza. Dopo il diploma in organo, pianoforte e composizione organistica, ha dedicato la sua attività di musicista alla danza e al teatro. Ha collaborato con il Ballet Theatre Française de Nancy in Francia, Belgio, Svizzera, Canada, U.S.A., Germania, Russia, Lussemburgo e in quell’occasione ha avuto modo di suonare nei balletti di Diaghilev per Rudolf Nureyev.

Nella seconda serata saranno protagonisti i ballerini del Gruppo Palcoscenicodanza, con lo spettacolo dal titolo “Dolce notte, quante stelle”. Presenta Anna Bruzzone. Direzione Artistica Giovanna Badano.

Spettacoli a ingresso libero e gratuito.