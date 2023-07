Vent’anni di Fandango, la tribute band di Ligabue si racconta: “Il nostro segreto? L’amicizia e il sorso di grappa prima dei concerti”

Cairo Montenotte. Quattro musicisti e un cantante. La passione per il rock e Luciano Ligabue. Si potrebbero riassumere così in breve, molto in breve, i vent’anni dei Fandango, la tribute band del noto e amato artista emiliano.

Il gruppo valbormidese quest’anno festeggia il suo ventennio e lo vuole celebrare in grande stile. L’appuntamento è questa sera (venerdì 7 luglio) alla Sagra della Tira di Cairo Montenotte, alle ore 21.30, Il concerto si terrà in piazza della Vittoria, dove la band aveva già festeggiato i suoi primi 10 anni. “Cairo è la nostra ‘Campovolo’ – ci raccontano – è un po’ come festeggiare il compleanno a casa, con le persone che ti vogliono bene”.

Due palchi, tanti ospiti e amici, le canzoni di Ligabue. Una serata ricca di sorprese ed emozioni, questo – ci dicono – è quello che ci attende. Ma prima vogliamo ripercorrere con i cinque protagonisti il loro viaggio dal 2003 ad oggi. Un viaggio accompagnato da tanta musica, esperienze, concerti in luoghi vicini e lontani. E soprattutto da una grande amicizia.

Alla voce (anche in questa intervista) Diego Malfatto di Carcare, alla chitarra Domenico Gabbani di Bragno, al basso Leano Torello di Millesimo, alla batteria Roberto Cecchin di Cairo e alla tastiera, in mezzo a tutti questi valbormidesi anche un “foresto”, ovvero Pier Colla di Savona.

La formazione è la stessa dal 2006: la band nasce tre anni prima (da un’idea di Diego e Domenico che insieme a Roberto e Pier già componevano il gruppo rock “Ondadurto”), ma solo dopo si unisce Leano. Da quel momento nessun cambiamento, il quintetto resta unito girando il nord Italia per portare la sua musica e quella di Ligabue. Ma tutto questo ce lo racconta Diego.

Da dove nasce la passione per Ligabue?

Le nostre radici musicali partono da più lontano, ma con il rock sempre protagonista, la passione per il Liga nasce già da prima del nostro cammino. E soprattutto io sono un fan assoluto…. Seguivo Ligabue già dal primo album e il primo concerto l’ho visto a Murazzano alla presentazione dell’album “Lambrusco e popcorn”. Luciano Ligabue si distingue per un genere di musica aperto a tutti e racconta il suo vissuto e il suo modo di essere e di vedere le cose in modo chiaro e non arrogante. È un personaggio molto sobrio e obbiettivo.

Lo avete mai incontrato? Sa della vostra band?

Non lo abbiamo mai incontrato e non crediamo che sappia nello specifico della nostra band, il motivo principale è che lui non ama troppo le band che fanno cover e quindi abbiamo sempre rispettato questa sua idea. Proprio in questi giorni dovevamo incontrarlo per una semplice chiacchierata e scattare 2 foto, ma ci sono stati alcuni inconvenienti e quindi rimanderemo l’incontro a breve.

Diego non solo hai una grande somiglianza nella voce con Liga, ma cerchi di imitarlo anche nel look. Sei stato felice quando ti sei dovuto tagliare i capelli? Ti pesa o ti diverte quest’aspetto?

La somiglianza della voce dipende in gran parte dal timbro e tonalità che sono simili. Per quanto riguarda il look, sì è vero ho sempre cercato di seguire il suo stile perché a me il suo stile piace al di là del palco e delle canzoni. Per quanto riguarda i capelli beh, quello è un capitolo a parte… Diciamo che li ho tagliati poco dopo il grande Luciano, ma sinceramente non l’ho fatto per lui ma per una scelta mia più pratica. A dirla tutta con i capelli lunghi “imitare” il personaggio Liga nel look era molto più semplice.

Se dovessi descrivere la vostra band con un aggettivo, quale useresti?

“Devastanti” sempre nel senso buono del termine….

Insieme ne avete passate tante e condiviso diverse esperienze, ci racconti qualche aneddoto?

È vero insieme ne abbiamo combinate tante e ci siamo sempre divertiti, anche quando le situazioni erano avverse. In pratica il nostro divertimento nel fare serate parte già dal pensiero, passando poi al giorno dell’evento dal sound-check alla cena pre concerto, dallo spogliatoio prima del palco e dall’immancabile sorso di grappa alla bottiglia pochi secondi prima del concerto. Insomma abbiamo sempre cercato di essere preparati bene per vivere al meglio il giorno del concerto in tutti gli aspetti.

Il concerto più bello o quello che vi è rimasto nel cuore?

Ci sono più concerti che ci hanno dato tanto e ci sono rimasti nel cuore, potremmo dirne 2: Natale 2003 alla “Corte dei baroni” a Carcare e la Notte Bianca a Lodi (Mi). Piazza gremita già ore prima del concerto, quella sera siamo rimasti a festeggiare tutta la notte anche dopo il concerto. Poi potremmo citare le serate al Ju-bamboo di Savona sempre indimenticabili…

Insieme da 20 anni, qual è il segreto per rimanere uniti? Vi capita di litigare e ci sono stati momenti difficili in cui avete pensato di separarvi?

Insieme da 20 anni già a pensarci è un bel traguardo, ma a noi sembra ieri. Forse perché non vi è un vero segreto o perlomeno non è scritto da nessuna parte. Vent’anni insieme sono il risultato di amicizia, senso di appartenenza l’uno all’altro, sentirsi come una famiglia e competenze che ognuno di noi ha in forma e modo diverse. Se abbiamo mai litigato? Quasi ogni volta… Ma lo abbiamo fatto sempre in modo costruttivo. Quasi sempre dai, non esageriamo, ma alla fine ci vogliamo bene e quello conta. È un po’ quello che dice il Liga…. “l’amore conta”…

Cosa significa per voi aver raggiungo questo importante traguardo? Il concerto di stasera sarà come gli altri oppure l’emozione è più grande?

Per noi il concerto di oggi conta moltissimo perché quello che abbiamo vissuto in questi 20 anni è stato bellissimo ed è giusto festeggiarlo nel modo migliore. Non sarà come gli altri per tanti motivi. In primis abbiamo voluto coinvolgere alcuni artisti che hanno segnato qualche tappa nel nostro cammino e quindi avremo sul palco più di un ospite e poi abbiamo voluto un impianto che potesse esprimere in modo assoluto la nostra passione per la musica, per Luciano Ligabue e per i Fandango.

Tra poche ore sarete sul palco, vuoi mandare un messaggio ai vostri fan?

Esserci questa sera! Nell’arco del tempo parecchie persone ci hanno seguito in svariate situazioni, anche poco confortanti, quindi sono loro i primi a meritarsi una serata nella quale il rock è il divertimento sarà assicurato. A loro chiediamo di donarci la loro presenza e di donare: abbiamo infatti deciso di devolvere l’intero ricavato dalla vendita delle nostre magliette e bandane all’Associazione Cresc.i, che dal 1995 è al servizio delle famiglie in difficoltà. Speriamo fortemente che questo nostro gesto possa anche minimamente aiutare chi purtroppo non ha le normali possibilità.

In bocca al lupo e buon compleanno!