Varazze, una bimba ha fretta di nascere e i militi della Croce Rossa diventano “ostetrici”

Varazze. Inizia bene la giornata. Fiocco rosa all’alba in una casa del quartiere di San Nazario.

Una telefonata alla Croce Rossa alle 5 del mattino, con un “codice rosso 14”, come si dice in gergo. A quel punto la corsa dei militi con l’ambulanza a sirene spiegate.

Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento hanno visto la giovane donna già in procinto di partorire. A quel punto, coordinati dal personale sanitario del 118 (nel frattempo era sopraggiunta anche un’automedica), si sono trasformati in “ostetrici” e, nel giro di breve, è nata una bellissima bimba. Erano le 5 e 33.

“Un’emozione così grande non ce la aspettavamo – raccontano i militi – ci siamo davvero commossi. Un evento tanto inaspettato, quanto bello. Abbiamo lavorato in perfetta sintonia con i sanitari di Sierra, l’automedica. In questo modo, con grande collaborazione, abbiamo contribuito a far nascere la bimba che, con la mamma, è stata trasportata poi all’ospedale San Paolo”.

Mamma e piccola sono adesso ricoverate nel reparto di ostetricia e stanno bene.