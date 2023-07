Varazze, nel chiostro dei Domenicani seconda serata dedicata ad Alessandro Manzoni

Varazze. Dopo il successo di critica e di pubblico della prima serata nel “Giardino ex Boschine”, martedì 12 luglio 2023, relativa al 150mo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, con la conferenza “Il Natale di Napoleone”, don Claudio Doglio, parroco della chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio di Varazze, noto teologo a raffinato studioso di importanti eventi storico-religiosi, nel chiostro del Convento Domenicano di Varazze ha bissato “l’en plein”, tenendo una applaudita conferenza dal titolo “Un Romanzo Cristiano Rivoluzionario”, chiaro riferimento al “colosso” della nostra letteratura “I promessi Sposi”.

Era presente l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e Televarazze (canale 99 AMA Liguria), presidente Piero Spotorno, Cameraman Giuseppe Bruzzone.

Don Doglio, che possiamo tranquillamente considerare come uno dei più quotati studiosi nel campo, non solo della storia, ma anche delle arti (ricordiamo le sue conferenze sui grandi della pittura (Leonardo da Vinci e la Cappella Sistina, il Caravaggio, le Icone, di cui egli stesso ne è capace esecutore, ecc…) ha ripercorso, in questa sua seconda performance, l’introspezione analitica dell’Autore e dei personaggi che danno vita all’opera, soffermandosi sulla scelta e lotta tra il bene e il male, che porta alla conversione dell’Innominato, lasciando ai suoi placidi dubbi Don Abbondio, che ne diventa un elemento irrecuperabile e, quindi, negativo.

“I progetti di Don Rodrigo, come pure quelli di fra Cristoforo, sono destinati a fallire per evidenti disegni e aspettative fallaci”, afferma don Doglio, concludendo il mosaico del romanzo, lasciandoci un messaggio che ribadisce la potenza della fede e la necessità del perdono, unica via del riscatto umano.

Una manifestazione culturale come riflessione sul nostro cammino terreno… “Tutto passa, tutto finisce, crollano i troni e le prepotenze, restano i valori che contano e vince l’onestà. I Promessi Sposi possono essere, anche per tutti noi. una “promessa” di non demordere alla lotta contro la sopraffazione. Renzo e Lucia, nonostante tutto, ce l’hanno fatta e anche gli irriducibili despoti a volte si convertono al bene. Speriamo bene, soprattutto di questi tempi…”.