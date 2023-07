Varazze, messa solenne e concerto in ricordo del Beato Jacopo da Varagine

La Comunità Domenicana di Varazze ha ricordato solennemente, nella sua ricorrenza liturgica, il Beato Jacopo, compatrono, con Santa Caterina da Siena, della città. Dopo la recita del S. Rosario delle ore 18, alle ore 18:30 è stata officiata la S. Messa dal padre Daniele Cassani, maestro dei Novizi della Provincia Domenicana del Nord Italia, con sede a Milano (dove il Beato Jacopo ricoprì la carica di Priore provinciale).

Funzione alla quale hanno partecipato 11 giovani Novizi, ospiti del Convento Domenicano di Varazze, che hanno portato una gradita ventata di gioventù e di entusiasmo nello storico e artistico cenobio voluto da S. Caterina da Siena, quale ringraziamento per la liberazione di “Varagine” dalla peste da parte della SS. Trinità, per l’intervento della Mantellata (suo soggiorno del 1376 di ritorno da Avignone).

Presenti il sindaco di Varazze, ing. Luigi Pierfederici, gli assessori Mariangela Calcagno e Ambrogio Giusto, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, con il gonfalone della Città di Varazze, e la partecipazione di numerosi cittadini e ospiti della “Città delle Donne”.

Padre Cassani ha ricordato l’uomo e l’opera del Beato varazzino, che servì in tempi non facili la chiesa genovese con sapienza e umiltà, interpretando con amorevole sollecitudine il ruolo evangelico del Buon Pastore.

Una cerimonia di alto significato religioso e popolare, arricchito dalla presenza delle Confraternite di San Bartolomeo, di N.S. Assunta, di San Giuseppe e della S.S. Trinità, nonché dal Gruppo dei Caterinati e del Centro Studi “Jacopo da Varazze”, il Terzo Ordine Domenicano e le associazioni “U Campanin Russu” e “San Donato”.

Il Superiore dei Padri Domenicani di Varazze, padre Daniele Mazzoleni, visibilmente soddisfatto per la sentita partecipazione a questo doveroso omaggio all’illustre figlio di Varazze, le cui opere sono conosciute in tutto il mondo (una per tutte la famosa “Leggenda Aurea”), alla fine della funzione religiosa ha ringraziato tutti i presenti invitandoli a rinfrescarsi nell’attiguo chiostro, dove sono stati serviti opportuni e graditissimi “ghiaccioli”.

Alle ore 21:00, nella stessa chiesa di San Domenico, un ulteriore omaggio al Beato Jacopo è stato portato dal “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine”, il quale, diretto dal maestro Giovanni Musso, con la partecipazione del tenore Silvano Santagata e di Mauro Cossu all’organo e pianoforte, hanno presentato il concerto “Ad memoriam Beato Jacopo”, con in scaletta brani di musica sacra e operistica, che ha piacevolmente coinvolto il numeroso pubblico presente.

“Nonostante i nuovi tempi, che vede una società tecnologica dimentica dei valori che hanno formato la nostra civiltà e … di Dio stesso, il ricordo del Beato Jacopo ricopre l’importanza vitale di un tassello che forma l’eterno mosaico della fede” il messaggio lanciato nel corso delle celebrazioni.

