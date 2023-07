Varazze, allarme per un possibile investimento in stazione: ma era un uomo che dormiva vicino ai binari

Varazze. L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 22, per un possibile investimento in ferrovia. Per fortuna, però, l’uomo segnalato a terra stava solo dormendo prima della galleria che porta, venendo da Genova, alla stazione di Varazze.

I soccorsi si sono mobilitati e subito sono scattate le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri, personale di Trenitalia. Sul posto anche un’automedica arrivata da Genova e la Croce Rosa di Celle, coordinata dal 118.

I soccorritori hanno percorso l’intera galleria fino a quando hanno trovato la persona in buone condizioni.

Nessun investimento. Stava dormendo poco distante dai binari. Si tratta di uno straniero che, per cause ancora da chiarire, ha percorso il tracciato ferroviario, rischiando tantissimo