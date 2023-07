Vado Ligure: trovato a terra da un passante, giovane in codice rosso al Santa Corona

Vado Ligure. Trovato da un passante a terra in via dei Tedeschi poco prima delle 22, un ventenne trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per sospetto trauma cranico grave. Il giovane è caduto dalla bicicletta ma non ha saputo fornire spiegazioni in merito all’incidente.

E’ stato cosciente ma incapace di rialzarsi finché non è stato notato da una persona che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada che stanno cercando di risalire alla dinamica del sinistro.

Potrebbe infatti essere stato causato da un altro mezzo, oppure da un animale che ha attraversato la strada all’improvviso, o ancora non è escluso che l’uomo sia caduto accidentalmente.