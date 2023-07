Vado, ecco Donaggio e Capone. Tarabotto: “Qui una pressione giusta”, Olivieri: ”La società è ambiziosa”

Savona. Una squadra ambiziosa nel tentativo di eguagliare o addirittura migliorare il risultato sportivo ottenuto lo scorso anno. Sarà un Vado di lotta e di governo: la squadra di mister Mancini sta affilando gli artigli in vista del campionato che verrà.

Fino al 20 luglio, come confermato dal direttore Olivieri, i rossoblù manterranno viva la fiammella di speranza inerente ad un possibile ripescaggio in Serie C, ma questo non sta influenzando in modo particolare le scelte di mercato del sodalizio del presidente Tarabotto.

Nella giornata di ieri infatti, dopo aver reso note le conferme di Capra e Lo Bosco, il Vado ha presentato Luca Donaggio e Marco Capone, primi acquisti del nuovo corso rossoblù. “Gli aspetti principali a fare la differenza saranno la testa e l’ambiente” – ha spiegato il direttore sportivo Luca Tarabotto.

“Donaggio e Capone – ha proseguito l’intervistato – hanno entrambi alle spalle dei campionati fatti bene. Siamo orgogliosi di averli portati a Vado. Siamo certi del fatto che entrambi potranno dire di essere soddisfatti per la scelta fatta. Qui a Vado credo ci sia una pressione giusta. Sarà un anno in cui potremmo fare bene e ottenere dei risultati. Dovremo saperci divertire cercando di ottenere il massimo possibile”.

Infine Tarabotto ha terminato il suo intervento dichiarando: “Vorrei concludere con un apprezzamento al mio collega, quest’estate si è dato davvero parecchio da fare”.

In seguito ad esprimere il proprio punto di vista è stato proprio Olivieri: “Quello che sta per iniziare a mio parere sarà uno degli anni più difficili. Tante persone dopo aver visto una squadra vincere i playoff potrebbero aspettarsi il primato o la vittoria del campionato. Quest’anno abbiamo cambiato tanto, sarà una stagione nuova. Ovviamente noi cercheremo di fare il possibile per disputare un campionato ambizioso, si vede con i giocatori che stiamo cercando di portare qui a Vado. Nulla va dato per scontato, c’è da lavorare e conoscersi bene. La società è ambiziosa e vuole rimanere nelle posizioni alte”.

“I punti di riferimento nello spogliatoio – ha concluso il dirigente rossoblù – rimarranno Lo Bosco e Capra. Capone abbiamo voluto inserirlo per la sua personalità, stesso ragionamento che ci ha portati a tesserare Donaggio”.

Infine ad intervenire sono stati proprio i due protagonisti di giornata, giocatori i quali hanno ringraziato i due direttori sportivi del Vado. Donaggio si è detto determinato e soddisfatto per la scelta compiuta, un discorso ripreso anche dal difensore classe ‘99 Capone.

Di seguito ecco le dichiarazioni rilasciate dal nuovo attaccante rossoblù: “Devo ringraziare i direttori che mi volevano a tutti i costi già l’anno scorso, poi ho scelto diversamente. Ho fatto già 5 anni qua e non vedo l’ora di iniziare. Conosco già tanti ragazzi tra cui Lo Bosco e Capra, ho ambizioni alte ma ho scelto di non prefissarmi nessun bottino di gol. Spero di far bene con la squadra perchè alla fine è quello che conta”.

Capone: “Ringrazio anch’io i direttori perchè nella trattativa mi hanno fatto sentire la loro voglia di portarmi qua. La serietà delle persone a livello umano e i risultati sportivi certificano che con la costruzione di un determinato gruppo qui c’è tutto per raggiungere l’obiettivo societario.