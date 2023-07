“Una rotonda sul mare”, l'”invasione” delle 500, sagre e tanti eventi culturali e musicali: cosa fare questo weekend

Savonese. Il mese di luglio prosegue con tanti eventi per tutti i gusti nel savonese. Ci saranno sagre, concerti, spettacoli teatrali, il raduno delle Fiat 500 a Garlenda, ma anche eventi culturali, oltre a mostre e tanto altro. Sarà, quindi, un weekend ricco di momenti di condivisione e divertimento. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

A CERIALE PARTE LA RASSEGNA “UNA ROTONDA SUL MARE”

Sarà Michele Tomatis ad aprire il calendario della rassegna “Una rotonda sul mare” che si terrà dal 7 luglio al 25 agosto in piazza della Vittoria a Ceriale e proporrà una serie di spettacoli e concerti. Tomatis sarà sul palco con uno show incentrato sulla musica italiana e trasformismo dagli anni ’60 ad oggi. Lo spettacolo inizia alle 22 ed è gratuito per chi lo seguirà in piedi, mentre è possibile acquistare i biglietti per i posti a sedere (5 e 10 euro il prezzo). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 347 7987728. Tutti i dettagli sull’evento qui.

A SEGNO APPUNTAMENTO DA NON PERDERE PER GLI AMANTI DEI RAVIOLI

Torna alla Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno (frazione di Vado Ligure) il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Ravioli di Segno che si svolgerà per tutto il fine settimana con orario 19-23. Protagonisti, ovviamente, i ravioli, al ragù e al burro e salvia, ma sarà anche possibile gustare la buridda di stoccafisso, oltre ad un’ampia selezione di altri primi e secondi, il tutto innaffiato da ottimi vini piemontesi e liguri. Sono disponibili sia posti all’aperto che al coperto.

A CASTELBIANCO PROTAGONISTA IL FRITTO MISTO DI…CAMPAGNA

Arriva a Castelbianco la “sagra del fritto misto… di campagna”, un appuntamento gustoso e divertente ormai tradizionale. Si parte sempre alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Non solo buon cibo: le due serate saranno anche danzanti. L’8 luglio ci sarà Domenico Cerri, domenica Cristian & Luna Nueva. Per i più piccoli sabato e domenica ci saranno trucca bimbi, giochi di magia, gonfiabili e tanto altro. Gli ingressi sono liberi. L’appuntamento nella zona “Ristorante” totalmente coperta. “L’evento” è organizzato dalla Pro loco e dal comune.

A VADO IL PRIMO CONCERTO SAVONESE DEL VOXONUS FESTIVAL

Sabato alle 21.15 il giardino di Villa Groppallo a Vado Ligure ospiterà il primo concerto savonese del Voxonus Festival 2023. Si chiama Musica nel Mondo ed è il programma di produzione eseguito da Claudio Gilio, viola, Alberto Fantino, fisarmonica e Maurizio Baudino, chitarra, per esaltare celebri composizioni di vari generi musicali tra Europa e paesi d’oltremare. Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Vado Ligure e con il contributo, tra gli altri, di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Fondazione De Mari. “Qui tutti i dettagli.

LIBRI PROTAGONISTI IN “ALBENGA RACCONTA”

Sabato 8 luglio altri tre autori in piazza San Michele nell’ambito di “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, il festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione. Sul palco Sara Rattaro con il suo “Un uso qualunque di te” (alle 17,30), Giuseppe Culicchia con il suo “La bambina che non doveva piangere” (18,30) e Michele Santoro con il suo ” Non nel mio nome” (ore 19,30). Segue poi un’ora dopo lo spettacolo “Differenze a partire da Darwin” di Piergiorgio Odifreddi. Tutti gli incontri saranno ad accesso libero e gratuito, nell’ottica di regalare a cittadini e visitatori momenti di alta cultura in tutta libertà. Non mancheranno poi spazi per bambini, anche con la presenza di Sergio Olivotti (sabato 8 luglio alle 18), ed esposizione e vendita dei libri del Festival in Piazza IV Novembre dalle 16,30 alle 23. Durante le serate sarà anche visibile la mostra di illustrazioni “Mia mamma è una Matrioska” a cura di Ester Armanino presso la Torre Palazzo Vecchio. In caso di maltempo gli incontri di Piazza San Michele si svolgeranno al teatro Ambra e all’auditorium San Carlo di Albenga.

A GARLENDA L’INVASIONE DELLE 500

Tutto pronto a Garlenda per il 40° “Meeting Internazionale Fiat 500″” che si terrà fino a domenica. I Comuni di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Alto (CN) e Pietra Ligure saranno le mete dei giri turistici con degustazioni ed intrattenimenti che si svolgeranno sabato e domenica. Oltre naturalmente alla stessa Garlenda, che sarà possibile esplorare anche a piedi o in e-bike. La Campania sarà la Regione d’Onore 2023 e ci saranno momenti a lei dedicati, con il coinvolgimento diretto degli equipaggi campani, protagonisti anche dello spettacolo del sabato sera. Grande attenzione sarà data anche ai partecipanti stranieri, attesi come sempre numerosi da tutta Europa e anche dagli altri continenti. I chilometri infatti non spaventano i cinquecentisti, pronti a mettere alla prova se stessi e le loro vetturette o, se impossibilitati a portarle, certi che comunque riusciranno a godersi l’evento grazie al supporto dei locali. Qui tutto il programma.

A VARAZZE SI RIDE INSIEME AI PIRATI DEI CARUGGI

Domenica alle ore 21,15 a Varazze arriveranno i Pirati dei Caruggi con lo spettacolo: “A $copo di lucro”. Lo show dei quattro alfieri, fatto di esilarante comicità e umorismo squisitamente genovese proposti in un serrato susseguirsi di nuove irresistibili gag alternate dagli immancabili cavalli di battaglia tanto attesi quanto amati dal fedelissimo pubblico. L’appuntamento in Piazza Nello Bovani. Spettacolo gratuito. Leggi tutto quello che c’è da sapere.

MERCATINO DI ANTICHITA’ A LOANO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 9 luglio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”. Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato. Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.Qui il programma

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.