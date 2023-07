Millesimo. È stata una grande serata, quella di sabato 8 luglio in piazza Italia a Millesimo, dove sono stati eletti i vincitori della decima edizione di Vb Factor, il talent per cantanti e ballerini di ogni età.

A primeggiare nella categoria “Canto Big” è stata Giuliana Maffei di Lucca, che con la sua “Listen” ha incantato giuria e pubblico. Seconda Ginevra Rizzotto di Albisola e terza Samantha Iacona di Alessandria.

Nei kids (categoria che prevedeva la partecipazioni di bambini fino a 12 anni), invece, primo premio per Esmeralda Bertini di Chieri, sul podio anche Jessica Maria Camassa di Alessandria e Joshua Nochi e Allegra Gervasoni di Alassio.

Per quanto riguarda la categoria ballo, vittoria per Elena Morino di Bra, che è riuscita a battere Greta Dagnino di Albisola (2°) e Twizzers di Vallecrosia (3°).

Risultati che sono arrivati dopo una finale agguerritissima che ha regalato sorprese ed emozioni al folto pubblico presente: oltre 600 gli spettatori. Alla serata hanno partecipato anche due ospiti d’eccezione: Daniele Cabras, il tiktoker con 4 milioni di followers vincitore di Generazione Lol, e Carlo Avarello, per un decennio nella direzione musicale di “Amici di Maria De Filippi” e da quest’anno direttore del Festival di Castrocaro.

“VB Factor contest 10 e lode”: la finale

Il “VB Factor contest 10 e lode” (questo il nome scelto per questa edizione) dunque si chiude in bellezza, dopo aver dimostrato ancora una volta la sua grande attrattiva: quest’anno sono oltre 120 gli artisti di ogni età tra cantanti e ballerini che sono stati coinvolti, sei in totale le tappe che si sono svolte in Valbormida e in Riviera. Quest’edizione è appena finita, ma lo staff non si ferma ed è già al lavoro per l’undicesima.