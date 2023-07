Ufficiale, nasce la Cairese Women: parteciperà all’Eccellenza femminile

La Cairese prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza femminile. Il progetto fortemente voluto dalla proprietà Boveri prevede al contempo la creazione di un settore giovanile per le calciatrici dal 2010 a scendere.

La squadra sarà formata da ragazze appartenenti alla leva 2009 e precedenti. Giovedì scorso c’è stato il primo raduno ufficiale sul campo sintetico in località Vesima. La rosa conta al momento 21 giocatrici. La preparazione prenderà il via il 3 agosto agli ordini di mister Francesco Ligi.

Il club ha voluto ringraziare le atlete che hanno deciso di sposare il progetto: “Grazie alle ragazze che hanno creduto a questa iniziativa in cui la nostra dirigenza si è spesa in prima linea sia nella persona del presidente Fabio Boveri ma soprattutto della moglie Elisa Vico che da subito ha scommesso sulla riuscita di un progetto che andrà ad ampliare un servizio non più solo riservato ad una platea maschile ma anche aperto verso il mondo femminile sia a livello di settore giovanile che di prima squadra”.