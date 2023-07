Turismo, campagna informativa itinerante sui diritti dei lavoratori: “Troppo lavoro nero”

Savona. Questa mattina al via la campagna informativa itinerante della Filcams Cgil in camper da Savona fino a Laigueglia facendo tappa nelle località turistiche della riviera.

Giovanni Tiglio della Filcams Cgil Savona spiega: “La campagna “Mettiamo il turismo sotto sopra” parte dal presupposto della necessità di cambiare il modello di sviluppo: bisogna mettere al centro i lavoratori e rispettare le normative contrattuali. Basta lavoro grigio”.

Il turismo in provincia di Savona cuba un terzo delle presenze in Liguria: “Il numero di occupati è in crescita, ma l’85% di nuovi occupati è a tempo determinato. I lavoratori in questo settore guadagnano circa 8mila euro all’anno. Anche se sappaimo benissimo che dietro a contratti part time e a chiamata si nasconde molto lavoro non dichiarato. Questo è un grosso problema”, conclude.

Il segretario provinciale Andrea Pasa ha aggiunto: “Per far fronte alla mancanza di personale abbiamo chiesto (Cgil, Cisl e Uil) a tutte le associazioni datoriali di Savona, ai 69 sindaci e al presidente della provincia di Savona di convocare una riunione sul tema turismo per proporre la formazione durante l’inverno e poi l’assuzione d’estate, ma non abbiamo mai avuto risposte”.