Turismo ad Alassio, i giovani non ci stanno. Aga: “Assenza di progetti chiari e di qualità. Così si svaluta il brand”

Alassio. L’estate è decollata, ma con evidenti problemi, ad Alassio, dove la sicurezza non è l’unico tema a finire sotto la lente di ingrandimento. E ora ad alzare la testa per protestare sono giovani alassini ed alassine.

Proprio così perché l’Associazione Giovani Alassio, presieduta da Pietro Gianetti, ha redatto una lettera aperta, dai toni molto forti, indirizzata all’amministrazione comunale per lamentare “l’incresciosa situazione in cui versa la Città del Muretto in ambito turistico”.

“Con dispiacere, – si legge, – da molto tempo a questa parte, abbiamo riscontrato una totale assenza di progetti chiari e qualitativamente validi per promuovere l’immagine di Alassio. Riteniamo inoltre che gli eventi proposti siano alquanto distanti dalle esigenze di noi giovani e fatichiamo a vedere un’apertura dell’amministrazione nei nostri confronti”.

E l’Associazione si sente snobbata dal Comune per i motivi più svariati: “Da mesi abbiamo, – hanno proseguito nella missiva, – tentato un dialogo costruttivo che ci ha portato per ben due volte a confrontarci con, l’allora ex, e adesso Assessore al turismo, Angelo Galtieri, terminato con nulla di fatto; nel primo caso abbiamo proposto di realizzare un evento con musica dal vivo o dj set in piazza Partigiani totalmente gratuito per la cittadinanza e ci è stato risposto che non sarebbe stato possibile causa forti lamentele da parte dei residenti e delle attività alberghiere limitrofe”.

Nono solo disturbo della quiete pubblica, ma anche una presunta mancanza di fondi, non avvertita però in relazione ad altri eventi realizzati dal Comune stesso: “Nel secondo caso, abbiamo individuato come luogo alternativo per l’evento il Porto Luca Ferrari, più isolato e adatto alle esigenze del Comune, attribuendo gran parte delle spese, circa 1.500 euro, a realtà private”.

“Questa volta, invece, il facile pretesto per evitare la realizzazione finale del progetto è stato la mancanza di fondi pubblici, motivazione che ci ha lasciati piuttosto perplessi in quanto sono state realizzate altre manifestazioni, molto più dispendiose della nostra, ma meno utili alla comunità e ai nostri turisti. Infatti i presunti ‘fondi mancanti’ sono stati indirizzati verso attività come ‘Ligyes’ (costata in totale 130 mila euro) o ‘Milf Muretto’ e ‘Il + Bello ‘Italia’ (5mila euro complessivi ). A questo punti ci siamo chiesti: è giusto trascurare i cittadini del domani per quattro tavoli bianchi?”.

“La nostra risposta è ovvia, quella del sindaco e della maggioranza altrettanto, ma i risultati di quest’ultima sono una svalutazione di quello che il nostro primo cittadino chiama ‘brand di Alassio’. E’ assurdo che una città come la nostra che si è sempre contraddistinta per grandi manifestazioni pubbliche come l’Arena Carneval, la Gran Cagnara, la Sciaccagiara, la Festa dei Colori, sia ora priva di attrazioni a causa di una gestione voluta un ben remunerato ‘Destination Manager’, un assessore al turismo troppo impegnato in altre deleghe e infine un sindaco succube di un conflitto d’interessi”, hanno concluso duramente da Aga.