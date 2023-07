Trovato cadavere in strada a Dego, 70enne colto da malore

Dego. Allarme a Dego, nella località valbormidese, in località Piano, quando intorno alle 13.15 di oggi è stato rinvenuto per strada un cadavere.

Dalla segnalazione è scattato l’intervento della pubblica assistenza e dell’automedica del 118, oltre all’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, si tratta di un signore 70enne, trovato riverso a terra: ormai per lui non c’era più nulla da fare.

I militari sul posto hanno svolto gli accertamenti del caso, appurando la morte naturale dell’anziano, residente in zona.

Secondo quanto appreso è stato colto da un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, era già deceduto.