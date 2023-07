Liguria. Disagi in vista per chi deve spostarsi in treno il prossimo lunedì 24 luglio.

Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ult, Fast, Ugl e Orsa, infatti, hanno proclamato uno sciopero del personale della circolazione di Rete Ferroviaria Italiana.

I lavoratori Rfi incroceranno le braccia dalle 9 alle 17 di lunedì, con ovvi probabili disagi alla circolazione ferroviaria.