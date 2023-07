Trasporto ferroviario, l’assessore Sartori: “Lavori necessari dopo anni di immobilismo”

Liguria. “Ancora una volta dai banchi del Partito Democratico giungono accuse a questa amministrazione per i disagi causati dai lavori alle infrastrutture ferroviarie. Premesso che comprendo le difficoltà dei viaggiatori, ribadisco che si tratta di interventi necessari e improcrastinabili, dopo anni di immobilismo di governi nazionali e amministrazioni regionali guidate dal centrosinistra”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori in risposta ai consiglieri del PD Armando Sanna e Pippo Rossetti, con riferimento anche ai disagi per pendolari e viaggiatori di questa mattina.

“Questi lavori – spiega l’assessore – vanno eseguiti per garantire la sicurezza del servizio metropolitano nonché l’ultimazione quanto prima del necessario potenziamento infrastrutturale del Nodo ferroviario genovese. Come ho spiegato in aula, il calendario degli interventi è stato oggetto di confronto tra gli uffici regionali e quelli competenti sul servizio metropolitano tenendo conto delle manifestazioni cittadine e alla luce dei dati della domanda di trasporto pubblico in Liguria ed in particolare nella città di Genova. I mesi estivi, infatti, sono il periodo dell’anno caratterizzato da una minor domanda di trasporto sistematico: le scuole e l’università sono chiuse e i lavoratori a rotazione possono godere di un periodo di ferie”.

“Durante i lavori viene sempre e comunque garantito il diritto alla mobilità – conclude Sartori – I treni soggetti a limitazioni o soppressioni nelle fasce notturne sono auto-sostituiti, mentre quelli nelle fasce diurne presentano sempre soluzioni di viaggio alternative attraverso interscambio con altri treni che garantiscono la continuità del viaggio fino a destinazione”.

Per quanto riguarda i disagi odierni Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono stati causati dalla concomitanza di due problematiche impreviste e imprevedibili. In particolare, è stata riscontrata l’anomalia di un apparato di sicurezza a Chiavari con i conseguenti rallentamenti nel momento in cui i tecnici sono dovuti intervenire: il problema è stato risolto alle 6.50. A ponente invece sono in corso i lavori in fascia oraria notturna per la manutenzione del binario nella galleria San Giacomo a Finale Ligure: a causa di un imprevisto durante le lavorazioni, l’intervento si è prolungato e il binario è stato aperto al traffico con un lieve ritardo, alle 5.50.