Trasloco della farmacia in via Nazionale a Carcare, Marini: “Se la minoranza era così preoccupata perché non ha fatto nulla?”

Carcare. Massimo Marini, assessore al commercio di Carcare, replica alle dichiarazioni di Alessandro Ferraro, capogruppo di Insieme per Carcare, rispetto al trasferimento della farmacia da piazza Germano a via Nazionale voluto da Dr Max, il gruppo che ha rilevato l’attività dalla famiglia Giorgi.

“Ma se eravate così tanto preoccupati perchè non avete fatto nulla? – si chiede – Non c’è altro da rispondere al capogruppo di minoranza Ferraro. E se siete così tanto preoccupati per le vetrine del centro storico spostare la farmacia nella galleria commerciale cambierebbe qualcosa? Da parte nostra sono veramente le ultime righe spese per cercare di far capire quello che ormai anche le pietre sanno. La comunicazione ufficiale di cessione di fabbricato da parte della Società Irgestim Srl a Dott. Max è stata protocollata in comune (Protocollo 4298) del 3 aprile 2023 e di certo l’amministrazione De Vecchi/Ferraro/Bologna ne erano a conoscenza prima di noi. Hanno avuto ben 40 giorni per fare opposizione al trasferimento ma nulla… Forse erano così sicuri di perdere? Forse si pensava di lasciare una ‘patata bollente’ alla nuova nuova amministrazione? Peccato che non hanno capito che non esiste nessuna ‘patata bollente’ in questo caso”.

“Caro consigliere di minoranza Ferraro qui esiste solo buonsenso, rispetto dei regolamenti e delle leggi. Di certo questa amministrazione non ha alcuna intenzione (fatevene una ragione) di spendere soldi pubblici nel procedere per vie legali. Come già dichiarato non fa piacere a nessuno questo spostamento della farmacia ma l’unica carta che possiamo giocare in questa partita è la trattativa e la ricerca di una soluzione ottimale per tutti i cittadini carcaresi. Siamo pienamente d’accordo con le dichiarazioni della rappresentante del CIV in merito alla preoccupazione dell’ennesima perdita per il centro storico, dichiarazioni che andrebbero rivolte proprio a Ferraro, ma che almeno concludono con una frase semplice di buon senso e lapidaria (se la proprietà ha scelto così noi possiamo farci ben poco tutto quello che possiamo fare lo faremo)”.

“Infine dopo 15 anni di amministrazione parlare di ‘ennesima’ perdita nel tessuto commerciale carcarese rivolgendosi a noi neo eletti non può che far ridere anche le già sopracitate pietre. Le uniche che possono concedersi questo privilegio. A noi rimane solo rammarico e incredulità”.