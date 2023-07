Tragico incidente a Ortovero: 20enne perde la vita

Ortovero. Tragico incidente questa notte ad Ortovero, dove una ragazza (C.M.), ha perso la vita lungo la strada provinciale 453 e un’altra (un’amica) è rimasta ferita gravemente.

La dinamica non è ancora stata chiarita, ma secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 5 di questa mattina a poche centinaia di metri dalla cantina dei viticoltori ingauni, mentre le due giovani stavano tornando a casa dopo una serata di movida in riviera. Il mezzo procedeva da Albenga verso Ortovero. L‘allarme sarebbe stato lanciato da un automobilista, che avrebbe notato la moto e le due ragazze a terra.

Secondo quanto riferito, non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Al momento, quindi, le ipotesi più probabili sarebbero quelle dell’attraversamento improvviso di un animale selvatico oppure di un colpo di sonno. Sempre stando alle prime informazioni, dopo aver sbandando la moto con a bordo le due ragazze avrebbe colpito un palo (della fermata dell’autobus), che risulta piegato. Dopo l’incidente, il casco della 20enne deceduta è andato completamente distrutto a seguito dell’impatto, così come la moto (in particolare nella parte anteriore).

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, di Andora e di Erli, l’automedica e la polizia stradale.

Purtroppo per la ragazza, 20enne, a nulla sono serviti i soccorsi. La giovane è deceduta sul posto, mentre l’altra ragazza (A.K., di origine albanese e residente a Ranzo) è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.