Tpl, i sindacati incontrano Comune e Provincia: “La gestione precedente uno sfacelo”

Savona. Incontro oggi pomeriggio in a Palazzo Sisto tra sindacati, Provincia e Comune dopo la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Tpl Linea.

I sindacati hanno evidenziato ancora una volta le criticità: “Abbiamo portato all’attenzione il problema dei mezzi – spiegano i sindacati -, sia per la manutenzione che per la mancanza dell’aria condizionata, ma Comune e provincia hanno detto che al nuovo Cda è stato dato indirizzo di intervenire su questa situazione”.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione anche per la situazione economica: “La gestione precedente è stata uno sfacelo“, il commento di Simone Turcotto della Cgil Savona. Su questo punto si terrà un nuovo incontro prossimamente per decidere come affrontare i problemi.

Infine, al presidente della Provincia è stato chiesto di intervenire per il caos viabilità nel ponente savonese: “C’è sempre coda e i bus sono costantemente in ritardo”, hanno concluso.

La scorsa settimana l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda: il commercialista Vincenzo Franceri è il presidente, gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono l’avvocato Gabriele Vercelli, l’ex sindaco di Loano Luigi Pignocca, l’avvocato Loredana Scalmana e l’amministratore delegato di Gtt Serena Lancione.