Toti risponde alle minoranze: “Assestamento di bilancio per gli investimenti e lo sviluppo della Liguria”

Liguria. Il presidente della giunta regionale Giovanni Toti ha replicato ai consiglieri di minoranza nel corso del dibattito sul rendiconto di bilancio e relativi provvedimenti finanziari che si è svolto nella seduta odierna dell’Assemblea legislativa ligure: “I numeri e la situazione non è quella che è stata descritta dalle opposizioni, che – ha esordito – certamente hanno come ruolo quello di sottolineare le cose che possono essere migliorate, ma avrebbero maggiore incisività se si partisse da dei dati di realtà”.

E il presidente ha aggiunto: “Noi ci siamo sempre assunti le responsabilità tutte fino in fondo, anche quelle provenienti dalle precedenti amministrazioni”.

Per controbattere alle accuse dei gruppi di opposizione Toti ha sottolineato: “Oggi la Fondazione GIMBE dice che Regione Liguria è all’undicesimo posto per il rispetto dei LEA quindi siamo a metà classifica e l’informatica regionale, non solo non è più indietro rispetto a quella di altre Regioni, credo che sia molto più avanti rispetto ad altre realtà, dalla ricetta dematerializzata al “Prenoto salute”, tutti strumenti che non sono, evidentemente, nelle mani della maggior parte delle regioni italiane”.

Il presidente ha precisato: “Quello ligure è uno dei bilanci più sani d’Italia in termini di indebitamento complessivo, di spesa corrente e di equilibrio di bilancio, e i numeri dell’economia reale, della crescita del prodotto interno lordo, dell’occupazione non sono il frutto di una convinzione politica, ma di un’analisi statistica”.

Il governatore ligure ha concluso: “Credo che questo sia uno dei migliori assestamenti, DEFR e Rendiconto presentati in otto anni di amministrazione da questa maggioranza: stiamo rispettando i piani di investimento sia come Fondo strategico sia come Fondi nazionali che ci vengono assegnati; stiamo limitando la spesa corrente agli equilibri di bilancio consentiti dalla legge”.

Il presidente, infine, ha assicurato “la massima disponibilità al dialogo e al confronto «purché si parta dai dati di realtà e non, evidentemente, da pregiudizi”.