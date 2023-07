Toirano, il sindaco De Fezza: “Pronti a potenziare la videosorveglianza, maggiore sicurezza e prevenzione”

Toirano. E’ stata resa nota la graduatoria dei comuni savonesi aggiudicatari dei fondi statali destinati alla Sicurezza Urbana, finalizzati all’incremento del controllo tecnologico del territorio, di supporto ai servizi di vigilanza e alle attività investigative svolti dalle Forze dell’ordine e dalle Polizie locali.

“Con grande soddisfazione il nostro Comune è tra i sette comuni savonesi aggiudicatari del contributo – afferma il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza -. Lo studio degli interventi, inseriti nel progetto, è iniziato già dall’anno 2021 al fine di partecipare alla gara per l’assegnazione di fondi già erogati per l’anno 2022 che ci vedeva esclusi per pochi posti. Il lavoro effettuato in quell’anno e perfezionato nei primi mesi del 2023 prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza da dislocare in tutti i varchi di accesso al comune di Toirano, al fine di poter garantire, in caso di necessità, alle forze di polizia la possibilità di monitorare gli accessi e le uscite di persone e mezzi dal nostro territorio”.

“Altre telecamere verranno installate in zone sensibili dove negli anni è stato riscontrato il perpetrarsi di reati”.

“Come sindaco sono molto soddisfatto del risultato ottenuto che è frutto dell’instancabile e preciso lavoro dei tecnici comunali che coadiuvati dall’assessore Oddo hanno creduto in questo progetto capendone l’importanza per la sicurezza dei nostri cittadini” aggiunge ancora il primo cittadino toiranese.

“Con l’assegnazione di questi fondi, che con un cofinanziamento di 15.000 euro da parte del Comune, ammontano a 80.276,00 euro riusciremo finalmente a dare maggior risposta alle necessità dei cittadini ed a garantire maggiore sicurezza sul territorio. Questo tassello si aggiunge ad un lavoro di potenziamento del servizio di polizia municipale iniziato nel 2019: infatti, il servizio oggi può contare su tre nuovi agenti, con importanti risultati di prevenzione” conclude il sindaco.

L’assessore comunale Claudio Oddo ha dichiarato: “Come amministrazione continueremo a sostenere il servizio di polizia locale, ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei nostri cittadini e la sinergia con la stazione locale dei Carabinieri, anche, incentivando e sostenuto incontri con la popolazione volti alla tutela e sicurezza pubblica”.