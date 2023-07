Tir che trasporta pneumatici a fuoco in A10 a Imperia: autostrada chiusa [AGG. RIAPERTA]

Agg.Ore 8:30. Come riporta il sito di Autostrada dei Fiori, è stato riaperta l’A10 in direzione Francia, dopo la chiusura all’alba di questa mattina per via di un incendio che ha letteralmente divorato un tir adibito al trasporto di pneumatici. Una chiusura durata oltre 2 ore: ora è arrivato il via libera dopo il duro lavoro svolto dai vigili del fuoco. Al momento, però, si segnala una lunga coda (di circa 6km) tra San Bartolomeo e Imperia Est.

Imperia. L’Autostrada dei Fiori è momentaneamente chiusa, tra Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione Francia, a causa di un incendio, divampato una manciata di minuti prima delle 6.

A prendere fuoco, per cause ancora da accertare è stato un tir che traportava pneumatici. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco (anche una squadra di rinforzo da Albenga) e un’ambulanza.

Il conducente del mezzo pesante, stando a quanto riferito, sarebbe però riuscito ad uscire dal mezzo riportando solo alcune lievi ustioni e non ci sarebbero altri feriti.

Il rogo ha dato origine ad una densa nube di fumo nero, costringendo alla chiusura del tratto autostradale in direzione Francia. In direzione Italia, invece, la circolazione al momento risulta regolare.

Al momento, inoltre, si segnala una coda di circa 2km, in estensione, tra San Bartolomeo e Imperia Est.