Maltempo, violenta grandinata nel savonese: negozi allagati e alberi caduti

Savona. Dal sole di questa mattina alle nubi del pomeriggio: in poche ore è totalmente cambiato il cielo del savonese dove un forte vento ha portato nuvole, pioggia e grandine.

La prima zona ad essere colpita è stata la Valbormida, intorno alle 15. Chicchi di grandine grandi come acini d’uva sono scesi a Dego e Giusvalla e sull’intero territorio si è scatenato un temporale intermittente con forti piogge, alternate a brevi pause. Tra Piana Crixia e Dego è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la caduta di alcuni alberi.

Dopo circa un’ora, il cielo ha iniziato a schiarirsi nell’entroterra e le nuvole si sono spostate verso il mare, temporali si registrano anche a Savona, Albisola e nelle zone limitrofe: anche in questo caso pioggia mista a grandine.

Via Paleocapa a Savona sotto la pioggia

L’acquazzone non ha lasciato indenne nemmeno il centro commerciale “Il Gabbiano” di Savona, dove si sono allegati il piano terra e la zona tra le scale mobili e l’ingresso al parcheggio sotterraneo. Proprio nel primo giorni dei saldi estivi, una pioggia d’acqua (proveniente da una voragine sul soffitto) ha invaso i negozi.

Danni anche per alcuni negozi in centro, tra cui la libreria Ubik di corso Italia, dove si sta lavorando per asciugare tutto nel più breve tempo possibile.

Ma la situazione più critica si è registrata nell‘albese: tre le 14 e 15 una violenta grandinata ha attraversato il Roero, Alba e poi la bassa Langa. Qui la grandine ha raggiunto le dimensioni di un pallina da pingpong, impressionante la foto che mostra un “chicco” raccolto da un ragazzo a Cortemilia.

Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe migliorare in poco tempo: in serata si attende solo una residua nuvolosità sparsa. Mentre domani (venerdì 7 luglio) tornerà il bel tempo: sarà una giornata soleggiata con caldo in aumento.

Sempre a Savona, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con diverse squadre a causa di alcune ardesie pericolanti da un condominio situato in via Piave.