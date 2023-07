Agg. ore 20:00. L’autostrada è stata riaperta ad una corsia, Autofiori segnala al momento 3 km di coda. Sul posto sono giunti i carroattrezzi per portare via i mezzi. La giovane alla guida della Volkswagen è stata spiralizzata e consegnata ai sanitari per essere trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Savona. Autostrada A6 chiusa in direzione Torino a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19, pochi chilometri dopo il bivio con l’A10.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi a seguito di un tamponamento a catena. Secondo una prima ricostruzione pare che un furgone, non accorgendosi della Volkswagen ferma in coda, l’abbia tamponata e a sua volta l’auto ha colpito la Mercedes che la precedeva, quest’ultima non ha riportato danni significati

Ad avere la peggio è stata la ragazza che era alla guida della Volkswagen, completamente distrutta nella parte posteriore. La giovane è rimasta intrappolata nell’abitacolo, è servito l’intervento dei vigili del fuoco per permetterle di uscire. E’ cosciente e le sue condizioni non paiono essere gravi. A bordo c’era anche un ragazzo che è riuscito autonomamente a lasciare dall’auto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Vado Ligure e una della Croce d’Oro Albissola Marina. Presente anche il personale di Autofiori e la Polizia Stradale.

Al momento il tratto è chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

