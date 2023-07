Stella, la delega alla protezione civile passa all’assessore Marco D’Aliesio

Stella. Nella giornata di ieri, giovedì 27, nel corso del consiglio comunale di Stella è avvenuto il passaggio di delega alla Protezione Civile dall’assessore Franco Siccardi all’assessore Marco D’Aliesio .

Un passaggio voluto dal professor Franco Siccardi (tra i fondatori della Protezione Civile Italiana), assessore del Comune di Stella e presidente onorario della Fondazione Cima con l’intento di dare più operatività alla squadra comunale .

L’assessore Siccardi ha commentato con una battuta Il passaggio di consegne “Dopo aver ultimato il percorso di ristrutturazione della Squadra Comunale ora c’è bisogno anche di qualcuno che sgambetti nei boschi”.

“Sono davvero orgoglioso di questa delega e ringrazio davvero tanto l’assessore Siccardi, perché per un volontario di Protezione Civile ricevere una tale investitura da una persona del suo calibro in termini di Protezione Civile e non solo è come per un calciatore ricevere la maglia di Maradona dalle sue mani”, commenta D’Aliesio, che aggiunge, “abbiamo lavorato tanto per riportare il gruppo Comunale di Protezione Civile ad essere operativo con 45 volontari di cui 37 Attivi e ben 14 di questi formati e abilitati al fronte fuoco per l antincendio boschivo. Sono arrivati tutti i DPI personali e come amministtazione abbiamo da poco affidato l incarico per la pulizia di diversi tratti di strade boschive propedeutiche alla riduzione del rischio incendi ,grazie ad un bando aree interne per 55000 euro . I nostri volontari cosi saranno impegnati, in alcune giornate per completare la pulizia di alcuni tratti facendo formazione continua”.

“Ringrazio particolarmente Umbro Lazzarini caposquadra e coordinatore di Stella per avermi fatto sentire da subito parte del gruppo ,essendo stato io ,per anni ,volontario del Gruppo di Varazze imparando molto da due persone eccezionali, Lorenzo Ravano coordinatore Varazzino e Claudia Sassi Cav.della Repubblica proprio per il suo impegno nel mondo della Protezione civile. Grazie anche a tutti i volontari del nostro gruppo per l’impegno che mettono nel volontariato Spero di essere all’altezza dell’incarico assegnatomi, di certo l’impegno non mancherà”, conclude D’Aliesio.