Stella, il restyling del campo sportivo è realtà: intitolato a Silvio Perazzo, ieri il taglio del nastro

Stella. Ieri sera presso Stella San Bernardo è andata in scena la presentazione del rinnovato campo sportivo della cittadina, un evento atteso da anni e molto sentito per la scelta di intitolare lo stesso a Silvio Perazzo, giovane priore della Confraternita San Francesco scomparso all’improvviso lo scorso ottobre all’età di 42 anni.

Oltre ad un gremito gruppo di stellesi, ad inaugurare il rinnovato impianto sportivo è stato il sindaco Andrea Castellini. Erano inoltre presenti numerosi consiglieri comunali, ma anche svariate autorità delle cittadine limitrofe tra cui tra cui Luigi Pierfederici (primo cittadino di Varazze), Maurizio Garbarini (sindaco di Albisola Superiore), il consigliere regionale Stefano Mai, il presidente dello Consulta dello Sport di Savona Aureliano Pastorelli e il presidente della delegazione provinciale del CONI Roberto Pizzorno.

Dopo il ‘taglio del nastro’ Castellini ha commentato: “Abbiamo scelto di intitolare il campo sportivo a Silvio Perazzo per le numerose richieste arrivate da parte della cittadinanza. Lui ci ha sempre creduto, ora la cosa più importante è che molti ragazzi del paese possano venire qui a giocare. Siamo felicissimi delle nostre nuove generazioni, sono contento di vedere svariati ragazzi volenterosi nel partecipare alla vita cittadina. In ogni nostra frazione si fa comunità. Quello che stiamo seminando oggi si spera che possa fruttare in futuro. Siamo fondamentali per far sì che la Valle Erro possa progredire”.

Sul rinnovato campo a 7, ora coperto da uno scintillante manto sintetico, da settimana prossima andrà in scena un torneo di calcio a 6 che vedrà la partecipazione di svariati giocatori noti soprattutto nel panorama dilettantistico locale.