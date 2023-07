Stadio Bacigalupo, l’impianto si prepara a tornare in vita: oggi la consegna delle chiavi ai nuovi gestori

Savona. “Il prossimo atto formale riguarderà proprio la consegna del Bacigalupo ai nuovi gestori e avverrà in questi giorni. Step by step cercheremo di far tornare a vivere lo stadio” – sono queste le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dall’assessore allo sport Francesco Rossello, parole che hanno trovato un riscontro pressochè immediato.

Oggi infatti è stata ufficializzata la consegna delle chiavi ai nuovi gestori dello stadio “Valerio Bacigalupo”, ovvero l’Asd Amatori Calcio Savona di Bertrand Viti e il Rugby Savona rappresentato dal presidente Dario Ermellino.

L’inizio dei lavori di riqualificazione dei locali dell’impianto, finanziato dal Comune, è invece previsto per la prossima settimana.