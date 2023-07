Stadio “Bacigalupo”: contatti positivi con Città di Savona, oltre a pattinaggio e bike forse anche hockey

Savona. Sembrano aver avuto un esito positivo gli ultimi contatti tra il gruppo che ha in concessione lo stadio “Bacigalupo”, formato da Amatori Calcio Savona e Savona Rugby, e il Città di Savona. La squadra biancoblù, che giocherà le partite casalinghe allo stadio “Picasso” di Quiliano, potrebbe stando alle ultime indiscrezioni mettere piede nell’impianto leginese.

Salvo ulteriori colpi di scena, il club del presidente Angelo Benucci potrebbe svolgere due sedute di allenamento al “Bacigalupo”. L’irrigazione e la manutenzione dell’erba proseguono e sebbene non sia ottimale allenarsi sull’erba vera e giocare sul sintetico il messaggio di un Città di Savona al “Baci” anche se part time sarebbe forte. Al momento, tuttavia, sono ancora in corso i lavori per il ripristino degli spogliatoi.

Il sangue nello stadio morente per ora circola soltanto sulla pista di atletica, utilizzata dalle società di pattinaggio cittadine e dalla Quiliano Bike. Se l’accordo con i biancoblù andasse in porto si comincerebbe a irrorare, seppur timidamente, anche il campo di gioco (o perlomeno parte di esso). Inoltre, sempre secondo alcuni rumor, il Savona Hockey avrebbe effettuato un sondaggio per il “Comparato”, il campo a sette giocatori in sintetico adiacente allo stadio principale.