Spotorno, frontale tra una moto e un’auto sulla via Aurelia: due feriti in ospedale

Spotorno. Incidente stradale, nella mattinata odierna (28 luglio), a Spotorno. È successo una manciata di minuti dopo le 8, sulla via Aurelia.

Stando a quanto riferito, per cause ancora in via di accertamento, a scontrarsi frontalmente sono state un’auto ed una moto.

L’impatto è stato violento, con entrambi i mezzi usciti pesantemente danneggiati in seguito al sinistro.

Ad avere la peggio è stato il centauro che, sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diversi traumi e ferite, per fortuna giudicate non gravi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118. I militi, dopo avere prestato le prime cure sul posto, hanno optato per il traporto in ospedale.

Sono stati condotti entrambi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, rispettivamente in codice giallo (il guidatore della moto) e in codice verde (l’autista della vettura).